Красносельский: угля на Молдавской ГРЭС осталось до 16−17 февраля

«У нас Днестровская ГРЭС (Молдавская ГРЭС — прим. ТАСС) работает на угле, на сегодняшний день вырабатывали электроэнергию для Приднестровья. Запасов максимум где-то [до] 16—17 февраля этого года. Больше угля нет и не будет, уголь вырабатывается. Что произойдет? Все, Приднестровье останется без электроэнергии, это надо понимать», — сказал он.