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Красносельский: угля на Молдавской ГРЭС осталось до 16−17 февраля

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Запасов угля на Молдавской ГРЭС для выработки энергии для покрытия местных потребностей осталось до 16—17 февраля, больше угля нет и не будет, Приднестровье останется без света, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский.

Источник: Freepik

«У нас Днестровская ГРЭС (Молдавская ГРЭС — прим. ТАСС) работает на угле, на сегодняшний день вырабатывали электроэнергию для Приднестровья. Запасов максимум где-то [до] 16—17 февраля этого года. Больше угля нет и не будет, уголь вырабатывается. Что произойдет? Все, Приднестровье останется без электроэнергии, это надо понимать», — сказал он.