«У нас Днестровская ГРЭС (Молдавская ГРЭС — прим. ТАСС) работает на угле, на сегодняшний день вырабатывали электроэнергию для Приднестровья. Запасов максимум где-то [до]
Красносельский: угля на Молдавской ГРЭС осталось до 16−17 февраля
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Запасов угля на Молдавской ГРЭС для выработки энергии для покрытия местных потребностей осталось до
«У нас Днестровская ГРЭС (Молдавская ГРЭС — прим. ТАСС) работает на угле, на сегодняшний день вырабатывали электроэнергию для Приднестровья. Запасов максимум где-то [до]