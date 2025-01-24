Кабмин определил порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок

В конце ноября 2024 года совет Евразийской экономической комиссии утвердил, что в 2025 году в Россию можно будет беспошлинно ввезти 150 тыс. тонн картофеля, 55 тыс. тонн моркови и 230 тыс. тонн яблок. Решение действует до 31 июля 2025 года включительно.