Indian Express: санкции США могут подтолкнуть Индию к нефти с Ближнего Востока

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 января. /ТАСС/. Индийские нефтеперерабатывающие компании в настоящее время в первую очередь обращают внимание на своих традиционных экспортеров на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить возможные перебои в поставках энергоносителей после санкций США в отношении нефтяного сектора РФ. Об этом со ссылкой на торговые источники и представителей отрасли сообщила газета Indian Express.
По ее данным, нефтяные компании Индии стремятся увеличить импорт по долгосрочным контрактам помимо поиска дополнительных поставок на спотовом рынке из ближневосточных стран. Кроме того, они проявляют интерес к увеличению поставок энергоносителей из Африки и США.
Как напомнила газета, Индия в целом придерживается политики, направленной на то, чтобы не нарушать санкции США в отношении РФ из-за опасений вторичных санкций. В связи с этим индийские нефтяные компании будут вынуждены отказаться от поставок энергоносителей на судах, попавших под американские ограничения.
10 января США объявили о введении масштабного пакета санкций в отношении российского нефтегазового сектора. Под них попали компании «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк» компании «Новатэк», а также 183 танкера, трейдеры, нефтесервисные фирмы, главы ряда нефтяных компаний, представители руководства Минэнерго России.
13 января источник в правительстве Индии заявил ТАСС, что она после санкций США в отношении нефтяного сектора РФ не ожидает нарушений поставок российской нефти в следующие два месяца. Он отметил, что за это время трейдеры разработают способы доставки нефти с помощью новых механизмов.
Согласно данным аналитического агентства Vortexa, которые приводит ОПЕК, Россия обеспечила в ноябре 2024 года 38% индийского импорта нефти, оставаясь крупнейшим поставщиком для республики.