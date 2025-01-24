Indian Express: санкции США могут подтолкнуть Индию к нефти с Ближнего Востока

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 января. /ТАСС/. Индийские нефтеперерабатывающие компании в настоящее время в первую очередь обращают внимание на своих традиционных экспортеров на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить возможные перебои в поставках энергоносителей после санкций США в отношении нефтяного сектора РФ. Об этом со ссылкой на торговые источники и представителей отрасли сообщила газета Indian Express.