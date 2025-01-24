Господдержка сельского хозяйства РФ в 2025 году составит 507,4 млрд рублей

«2024 год был беспрецедентным по поддержке, мы закончили год 665 млрд рублей, никогда у нас такой цифры не было. В 2025 году — 507,4 млрд рублей, в том числе 351 млрд рублей — на госпрограмму по развитию сельского хозяйства, 115,9 млрд рублей на госпрограмму “Комплексное развитие сельских территорий” и 40,7 млрд рублей на госпрограмму по мелиорации. Если посмотреть цифры, кажется снижение, но напомню, что и в прошлом году мы начинали с других цифр. Никто не думал, что мы придем к 665 млрд рублей по итогам года», — сказала Фастова.