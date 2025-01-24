МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Господдержка сельского хозяйства РФ в 2025 году составит 507,4 млрд рублей, однако ее размер может быть увеличен при повышении ЦБ ключевой ставки в течение года. Об этом журналистам сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.
«2024 год был беспрецедентным по поддержке, мы закончили год 665 млрд рублей, никогда у нас такой цифры не было. В 2025 году — 507,4 млрд рублей, в том числе 351 млрд рублей — на госпрограмму по развитию сельского хозяйства, 115,9 млрд рублей на госпрограмму “Комплексное развитие сельских территорий” и 40,7 млрд рублей на госпрограмму по мелиорации. Если посмотреть цифры, кажется снижение, но напомню, что и в прошлом году мы начинали с других цифр. Никто не думал, что мы придем к 665 млрд рублей по итогам года», — сказала Фастова.
Она отметила, что в 2025 году объем господдержки будет зависеть в том числе от ставки ЦБ. «Если она будет расти, то мы будем корректировать бюджет в сторону увеличения, будем изыскивать источники», — пояснила Фастова.
Она напомнила, что в 2024 году 530 млрд рублей было направлено на госпрограмму по развитию сельского хозяйства, 95 млрд рублей — на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» и 39,2 млрд рублей на госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ.
Замминистра отметила, что все направления господдержки в 2025 году сохранены, при этом на основные ее виды даже увеличены. Так, размер средств на единую субсидию в 2025 году увеличен на 2 млрд рублей, до 49,4 млрд рублей, в том числе увеличены средства по двум направлениям: страхование и многолетние насаждения. Также в текущем году была увеличена господдержка на перевозку сельскохозяйственной продукции железнодорожным транспортом до 8,3 млрд рублей «Мы сделали акцент на Сибирские регионы, чтобы была возможность субсидировать вывозы зерна в центр с Сибири», — подчеркнула она.
Кроме того, на 2025 год была увеличена господдержка лизинга сельхозтехники почти на 4 млрд рублей до 11,9 млрд рублей «Мы понимаем, что только льготными кредитами нам не справиться. Кроме того, 2024 год показал, что сельхозпроизводители охотнее шли брать технику в лизинг», — пояснила она. В то же время господдержка молочной отрасли, фермерства и сельского туризма сохранена на уровне прошлого года.