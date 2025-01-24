Глава OMV: рост генерации зеленой энергии в КНР изменит мировой рынок

«50% инвестиций в возобновляемую электроэнергию в настоящее время приходится на Китай. Если Китай будет продолжать в том же духе, что и сейчас, то к 2030 году там будет производиться столько же возобновляемой электроэнергии, сколько сегодня потребляют все США. Это изменит [мировой] энергетический ландшафт», — отметил Штерн.