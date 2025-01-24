Глава OMV: рост генерации зеленой энергии в КНР изменит мировой рынок

ЖЕНЕВА, 24 января. /ТАСС/. Рост производства электроэнергии из возобновляемых источников в Китае при сохранении текущих темпов изменит весь мировой энергетический рынок в период после 2030 года. Об этом в интервью газете Der Standard на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн.
«50% инвестиций в возобновляемую электроэнергию в настоящее время приходится на Китай. Если Китай будет продолжать в том же духе, что и сейчас, то к 2030 году там будет производиться столько же возобновляемой электроэнергии, сколько сегодня потребляют все США. Это изменит [мировой] энергетический ландшафт», — отметил Штерн.
С 1 января 2025 года в КНР вступил в силу закон об энергетике, который направлен на развитие зеленой экономики. Он регламентирует такие вопросы, как планирование в энергетике, использование и хранение энергоносителей, стимулирование развития и инноваций в соответствующем сегменте рынка, обеспечение его безопасности, соблюдение юридических обязанностей, надзор и реагирование на экстренные ситуации в этой области. Новый закон призван обеспечить высококачественное развитие энергетики, способствовать переходу к зеленой и низкоуглеродной экономике, достижению углеродной нейтральности.