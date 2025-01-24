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ФАС выдала предостережение из-за заявления о росте цен на авиабилеты в РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение председателю общественной организации «Союз пассажиров» Кириллу Янкову из-за его слов о росте цен на авиабилеты. 22 января господин Янков заявил, что цены на авиабилеты в России вырастут на 15−20%. Он считает, что авиакомпании установят повышенные цены на 40% билетов из-за их коммерческой политики, согласованной ФАС.

Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

В службе в ответ заявили, что подобные высказывания о предполагаемом росте цен в будущем могут быть восприняты как побуждение к их повышению участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны граждан. «ФАС России выдает предостережения о недопустимости совершения подобных действий», — сообщило ведомство (цитата по «РИА Новости»).

22 января ФАС согласовала коммерческие политики авиакомпаний «Аэрофлот» и S7. Авиакомпании задекларировали, что доля продаж билетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, а доля авиабилетов, продаваемых по максимальному тарифу, — менее 2,5%.