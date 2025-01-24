ФАС выдала предостережение из-за заявления о росте цен на авиабилеты в РФ

В службе в ответ заявили, что подобные высказывания о предполагаемом росте цен в будущем могут быть восприняты как побуждение к их повышению участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны граждан. «ФАС России выдает предостережения о недопустимости совершения подобных действий», — сообщило ведомство (цитата по «РИА Новости»).