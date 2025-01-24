ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за рекламы домашнего интернета

«В рекламе домашнего интернета в поисковой системе “Яндекс” в октябре — ноябре 2024 года служба усматривает некорректное сравнение. В ней содержались следующие утверждения: “МТС — лучший домашний интернет Москвы. Подключайте домашний интернет в “Тарифе № 1”. Безлимитный интернет. ТВ на 5 устройствах. Высокая скорость”. При этом объективные критерии сравнения не были указаны», — пояснили в ФАС.