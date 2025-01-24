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ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за рекламы домашнего интернета

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении МТС по признакам нарушения закона о рекламе, говорится в сообщении ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В рекламе домашнего интернета в поисковой системе “Яндекс” в октябре — ноябре 2024 года служба усматривает некорректное сравнение. В ней содержались следующие утверждения: “МТС — лучший домашний интернет Москвы. Подключайте домашний интернет в “Тарифе № 1”. Безлимитный интернет. ТВ на 5 устройствах. Высокая скорость”. При этом объективные критерии сравнения не были указаны», — пояснили в ФАС.

По оценке ведомства, такая реклама может вводить потребителей в заблуждение и способствовать получению компанией преимуществ перед другими операторами, предоставляющими услуги по подключению домашнего интернета.

В случае установления вины организации грозит штраф.