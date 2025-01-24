ЕК может наложить на X штраф, превышающий $100 миллионов

По данным издания, потенциальный штраф для компании может составить до 6% от ее годового оборота, что в денежном выражении составляет не менее 100 миллионов долларов. При этом финальное решение о применении санкций к американской социальной сети Еврокомиссией пока не принято.
Газета уточняет, что официальных заявлений о завершении расследования со стороны Еврокомиссии пока не поступало. В Брюсселе стремятся удостовериться, что итоги проверки будут тщательно выверены, а само решение о наложении штрафа описывается изданием как «очень политизированное».
Это связано с тем, что владелец платформы X Илон Маск считается близким союзником экс-президента США Дональда Трампа, который ранее критиковал штрафы Евросоюза в отношении американских технологических корпораций, называя их «своего рода налогом». Маск также грозился ответными действиями на подобные меры со стороны ЕС.
В то же время для Евросоюза возможность штрафовать американские компании, предоставляющие цифровые услуги на территории ЕС, является важным инструментом, который может сыграть роль в будущих торговых переговорах между Брюсселем и Вашингтоном, поясняет издание.
Расследование в отношении компании X было начато в декабре 2023 года, когда Еврокомиссия заподозрила ее в нарушении положений Закона о цифровых услугах. Европейские чиновники заявляли, что политика социальной сети в отношении рекламы недостаточно прозрачна, что компания ограничивает доступ исследователей к своим данным и вводит пользователей в заблуждение своими действиями, связанными с продажей статуса верифицированного аккаунта.
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