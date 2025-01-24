Эксперты РАН предложили реформу зарплат чиновников в России

«Сингапурским чудом» принято называть стремительное экономическое развитие города-государства. Сингапур — одна из самых маленьких по площади стран в мире. До начала модернизации, которую принято отсчитывать с 1959 года, когда к власти пришел социал-демократ Ли Куан Ю, это была бедная страна третьего мира — без очевидных экономических преимуществ, природных ресурсов, с необразованным населением и процветающим морским пиратством. За счет реформ, которые провел Ли Куан Ю, она смогла совершить экономический рывок за два десятка лет. Одна из реформ была посвящена борьбе с коррупцией. В рамках этой деятельности сильно вырос статус и престиж госслужбы, в частности зарплаты судей и госслужащих на ответственных постах кратно выросли. Кроме того, среди экономических реформ — упрощение ведения бизнеса и привлечения иностранных инвесторов, повышение уровня образования населения и введения образовательных стандартов для школ, создание благоприятных условий для приобретения населением собственного жилья. Последнее дало мощный импульс сфере строительства и экономическому развитию. За полвека Сингапур превратился в одно из самых богатых и развитых государств мира с крайне низким уровнем преступности.