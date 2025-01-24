Эксперт объяснил, почему банки отказывают в кредитах

«В 2024 году российские банки уже сократили кредитование физических лиц на 21%. Этому способствуют высокие процентные ставки, установленные регулятором, но у Банка России есть и другие сдерживающие инструменты — в первую очередь макропруденциальные лимиты (показывают допустимую долю кредитов, которую банк или микрофинансовая организация может выдать заемщикам с той или иной долговой нагрузкой. — “Газета.Ru”). До лета 2024 года клиенты с долговой нагрузкой 80% могли занимать 5% от объема кредитного портфеля банков и 10% — у микрофинансовых организаций. Сейчас их доля ограничена всего 3%», — сообщил Пономарев.
По данным специалиста, в зоне риска находятся также те, кто отдает на взносы по кредитам от половины до 80% заработка.
Как уточнил Пономарев, скоро ограничения затронут и ипотечных заемщиков. Это случится уже в июле 2025 года. По словам эксперта, доля вероятности получить отказ в ипотеке вырастет, если первый взнос за приобретение жилья составит не более 20%, а сумма ежемесячного платежа превысит 50% подтвержденного дохода потенциального заемщика.
Специалист указал, что заемщики могут решить проблему двумя путями. В первую очередь, прежде чем обратиться за новым кредитом, необходимо приложить максимум усилий к выплате старых, или договориться с банком о процедуре реструктуризации. Во-вторых, стоит указать более высокий подтвержденный доход. Это поможет уменьшить коэффициент долговой нагрузки, что значительно повысит вероятность получить одобрение от финансовой организации, отметил эксперт.
Согласно данным компании Frank RG, в 2024 году объем выданных гражданам России кредитов снизился на 24%.
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