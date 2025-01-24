Эксперт объяснил, почему банки отказывают в кредитах

«В 2024 году российские банки уже сократили кредитование физических лиц на 21%. Этому способствуют высокие процентные ставки, установленные регулятором, но у Банка России есть и другие сдерживающие инструменты — в первую очередь макропруденциальные лимиты (показывают допустимую долю кредитов, которую банк или микрофинансовая организация может выдать заемщикам с той или иной долговой нагрузкой. — “Газета.Ru”). До лета 2024 года клиенты с долговой нагрузкой 80% могли занимать 5% от объема кредитного портфеля банков и 10% — у микрофинансовых организаций. Сейчас их доля ограничена всего 3%», — сообщил Пономарев.