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Экономист перечислил самые выгодные способы вложения

Выгодными для вложений сегодня остаются фонды денежного рынка, золотые ETF и облигации. Такое мнение выразил «Ленте.ру» Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Сейчас остаются привлекательными прежние вложения — это фонды денежного рынка, отчасти, может быть, золотые ETF, отчасти надежные облигации, прежде всего крупных компаний и ОФЗ (облигации федерального займа). Плюс сохраняется привлекательность краткосрочных депозитов в банках на три месяца», — сказал он.

По словам экономиста, в дальнейшем все будет зависеть от решений Банка России по ключевой ставке. Как отметил Александр Абрамов, регулятор начнет снижение не раньше лета. В этом случае акции, широкий круг корпоративных облигаций, ОФЗ с фиксированным доходом станут более привлекательными.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».