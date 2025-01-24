Экономист перечислил самые выгодные способы вложения

«Сейчас остаются привлекательными прежние вложения — это фонды денежного рынка, отчасти, может быть, золотые ETF, отчасти надежные облигации, прежде всего крупных компаний и ОФЗ (облигации федерального займа). Плюс сохраняется привлекательность краткосрочных депозитов в банках на три месяца», — сказал он.
По словам экономиста, в дальнейшем все будет зависеть от решений Банка России по ключевой ставке. Как отметил Александр Абрамов, регулятор начнет снижение не раньше лета. В этом случае акции, широкий круг корпоративных облигаций, ОФЗ с фиксированным доходом станут более привлекательными.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».