DPA: компании ФРГ отказываются от автомобилей Tesla из-за действий Илона Маска

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Некоторые компании в Германии объявили о намерении отказаться в будущем от новых автомобилей Tesla из-за действий Илона Маска. Об этом пишет агентство DPA.
По его информации, речь идет о двух компаниях — поставщиках электроэнергии — Badenova из федеральной земли Баден-Вюртемберг и Lichtblick из Гамбурга. Крупная сеть магазинов хозяйственных товаров и косметики Rossmann сообщила об этом шаге еще летом. Причиной стали различные заявления и действия владельца Tesla Илона Маска. Строительная компания из Нижней Саксонии Viebrockhaus, как отмечает агентство, также приняла решение полностью прекратить закупку продукции автопроизводителя.
В самой Tesla, как подчеркивает DPA, не стали комментировать эту информацию.