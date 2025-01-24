DPA: компании ФРГ отказываются от автомобилей Tesla из-за действий Илона Маска

По его информации, речь идет о двух компаниях — поставщиках электроэнергии — Badenova из федеральной земли Баден-Вюртемберг и Lichtblick из Гамбурга. Крупная сеть магазинов хозяйственных товаров и косметики Rossmann сообщила об этом шаге еще летом. Причиной стали различные заявления и действия владельца Tesla Илона Маска. Строительная компания из Нижней Саксонии Viebrockhaus, как отмечает агентство, также приняла решение полностью прекратить закупку продукции автопроизводителя.