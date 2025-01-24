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DPA: компании ФРГ отказываются от автомобилей Tesla из-за действий Илона Маска

По данным агентства, речь идет о двух компаниях — поставщиках электроэнергии — Badenova из федеральной земли Баден-Вюртемберг и Lichtblick из Гамбурга.

Источник: РИА "Новости"

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Некоторые компании в Германии объявили о намерении отказаться в будущем от новых автомобилей Tesla из-за действий Илона Маска. Об этом пишет агентство DPA.

По его информации, речь идет о двух компаниях — поставщиках электроэнергии — Badenova из федеральной земли Баден-Вюртемберг и Lichtblick из Гамбурга. Крупная сеть магазинов хозяйственных товаров и косметики Rossmann сообщила об этом шаге еще летом. Причиной стали различные заявления и действия владельца Tesla Илона Маска. Строительная компания из Нижней Саксонии Viebrockhaus, как отмечает агентство, также приняла решение полностью прекратить закупку продукции автопроизводителя.

В самой Tesla, как подчеркивает DPA, не стали комментировать эту информацию.