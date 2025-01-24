ДОМ.РФ: выдача ипотеки в 2025 году может сократиться до 1,2 млн кредитов

По словам Гольдберга, в 2024 году выдача ипотеки в РФ снизилась на треть и вернулась на уровень 2021−2022 годов. Он уточнил, что дальнейшая динамика рынка будет зависеть от уровня ключевой ставки. «По мере ее снижения как на первичный, так и на вторичный рынки будет возвращаться все большее число покупателей», — сказал эксперт.