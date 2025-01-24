ДОМ.РФ: выдача ипотеки в 2025 году может сократиться до 1,2 млн кредитов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Выдача ипотеки в России в 2025 году может сократиться до 1−1,2 млн кредитов на 3,8−4,0 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
«Банки в этом году выдадут от 1 млн до 1,2 млн кредитов на 3,8−4 трлн рублей. Рассчитываем, что рост выдач начнется с 2026 года по мере начала снижения ключевой ставки», — сказал он.
По словам Гольдберга, в 2024 году выдача ипотеки в РФ снизилась на треть и вернулась на уровень 2021−2022 годов. Он уточнил, что дальнейшая динамика рынка будет зависеть от уровня ключевой ставки. «По мере ее снижения как на первичный, так и на вторичный рынки будет возвращаться все большее число покупателей», — сказал эксперт.
Как уточняется в аналитическом отчете ДОМ.РФ, в 2024 году банки предоставили 1,3 млн кредитов (-36% к 2023 году) на 4,9 трлн рублей (-37%). Портфель ипотеки на 1 января 2025 года достиг 20,1 трлн рублей, увеличившись на 1,9 трлн рублей за год.
«Ипотека — по-прежнему наиболее качественный сегмент розничного кредитования. Объем просроченной задолженности составляет всего 0,7%. Для сравнения: показатель в потребкредитовании — 7,9%, в автокредитовании — 2,9%», — добавил Гольдберг.