ДОМ.РФ: предпосылок для снижения цен на новостройки в 2025 году нет

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Рост цен на российские новостройки не остановится в 2025 году и может быть на уровне инфляции. Такое мнение ТАСС высказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
«Цены за прошлый год выросли примерно на уровне инфляции, на 9,2%. Думаю, в этом году рост также будет в пределах общего роста цен в экономике. Предпосылок для массового снижения цен на первичном рынке мы не видим. Причина — высокая распроданность объектов», — сказал он.
По словам Гольдберга, проекты с вводом в 2025 году распроданы на 50%, что позволяет относительно безболезненно сдвигать продажи в период пониженного спроса. При этом, согласно аналитическим материалам ДОМ.РФ, при сохранении высокой ключевой ставки до конца 2025 года и слабого спроса со стороны покупателей запуски новых проектов в РФ могут сократиться, что, в свою очередь, приведет к снижению вводов, начиная с 2027 года.
«Что касается вторичного рынка, то с учетом более привлекательной стоимости квадратного метра, спрос за собственные средства будет перетекать в сегмент готовых квартир, в первую очередь — в более современный жилфонд в привлекательных районах», — добавил Гольдберг.