ДОМ.РФ: предпосылок для снижения цен на новостройки в 2025 году нет

По словам Гольдберга, проекты с вводом в 2025 году распроданы на 50%, что позволяет относительно безболезненно сдвигать продажи в период пониженного спроса. При этом, согласно аналитическим материалам ДОМ.РФ, при сохранении высокой ключевой ставки до конца 2025 года и слабого спроса со стороны покупателей запуски новых проектов в РФ могут сократиться, что, в свою очередь, приведет к снижению вводов, начиная с 2027 года.