Депутат исключил проведение денежной реформы из-за цифрового рубля

«Люди, когда приносят деньги в банк, больше фактически не являются собственниками этих денег. А цифровой рубль — это собственность человека, который просто хранит свои деньги в таком виде, в ЦБ, который никогда не лопнет. В этом заключается надежность цифрового рубля», — пояснил парламентарий.