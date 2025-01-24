Депутат исключил проведение денежной реформы из-за цифрового рубля

«Сразу хочу сказать, что никакая денежная реформа нас не ожидает. Это не планируется вообще», — сказал он.
Говоря о самом цифровом рубле, депутат назвал его третьей валютой, тем же рублем, но с применением новых технологий.
«Люди, когда приносят деньги в банк, больше фактически не являются собственниками этих денег. А цифровой рубль — это собственность человека, который просто хранит свои деньги в таком виде, в ЦБ, который никогда не лопнет. В этом заключается надежность цифрового рубля», — пояснил парламентарий.
Кирьянов добавил, что цифровой рубль не принесет никаких дивидендов. Он снова подчеркнул, что планов заменять наличные деньги цифровыми нет. «Это бессмысленно с точки зрения государства», — заключил депутат.
С 1 июля 2025 года в России должен начаться массовый запуск цифрового рубля. Физические и юридические лица смогут осуществлять с его помощью все стандартные операции.
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