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ЦБ аннулировал лицензию по управлению ценными бумагами АО «НС Банк»

Банк России принял решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг АО «НС Банк», говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«На основании заявления Акционерного общества “НС Банк” (ИНН 7744001024; ОГРН 1027739198200) Банк России 24.01.2025 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 27.01.2004 № 045−07413−001000», — сказано в публикации.

Согласно информации на сайте регулятора, АО «НС Банк» был зарегистрирован в 1994 году со статусом «банк с универсальной лицензией».

На текущий момент организация имеет право привлекать средства во вклады, размещать драгоценные металлы, а также осуществлять депозитарную, дилерскую и брокерскую деятельность, банковские операции.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».