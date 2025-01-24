Авиаперевозка грузов из Китая в Россию подешевела

В первой половине января агентство РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР писало, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошедшего года вырос до рекордных $244,81 млрд, что на 1,9% больше относительно показателей года до этого.