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Запуск Трампом мемкоина назвали коррупционной схемой

Вложения в мемкоин $TRUMP, запущенный президентом США Дональдом Трампом, со стороны бизнесменов и зарубежных чиновников будут рассматриваться как коррупция и попытка повлиять на решения американского лидера. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Криптовалютний рынок, напоминает издание, переживает бум на фоне ожиданий новых мер главы Белого дома, которые поспособствуют появлению стратегического резерва биткоинов’США.

При этом, как пишет газета Трамп и его семья попытались нажиться на этих планах, отчеканив «трампкоины». Это решение крайне недальновидно — оно несет политические риски и содержит конфликт интересов.

«Любой бизнесмен или иностранный чиновник, преследующий определенные интересы, может попытаться снискать расположение Трампа, объявив о планах купить миллионы его токенов, чтобы повысить их цену, или, что еще хуже, тайком сообщит Трампу об их покупке», — поясняет WSJ.

По данным газеты, политические противники Трампа в таком случае смогут обвинить его в самообогащении, коррупции и нарушении американского законодательства.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».