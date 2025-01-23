Запуск Трампом мемкоина назвали коррупционной схемой

«Любой бизнесмен или иностранный чиновник, преследующий определенные интересы, может попытаться снискать расположение Трампа, объявив о планах купить миллионы его токенов, чтобы повысить их цену, или, что еще хуже, тайком сообщит Трампу об их покупке», — поясняет WSJ.