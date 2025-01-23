Запуск Трампом мемкоина назвали коррупционной схемой

Криптовалютний рынок, напоминает издание, переживает бум на фоне ожиданий новых мер главы Белого дома, которые поспособствуют появлению стратегического резерва биткоинов’США.
При этом, как пишет газета Трамп и его семья попытались нажиться на этих планах, отчеканив «трампкоины». Это решение крайне недальновидно — оно несет политические риски и содержит конфликт интересов.
«Любой бизнесмен или иностранный чиновник, преследующий определенные интересы, может попытаться снискать расположение Трампа, объявив о планах купить миллионы его токенов, чтобы повысить их цену, или, что еще хуже, тайком сообщит Трампу об их покупке», — поясняет WSJ.
По данным газеты, политические противники Трампа в таком случае смогут обвинить его в самообогащении, коррупции и нарушении американского законодательства.
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