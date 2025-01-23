Япония в 2024 году сократила импорт СПГ из РФ на 7,3%

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Япония сократила в 2024 году импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 7,3% по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствуют опубликованные Минфином Японии статистические данные.
При этом в декабре 2024 года Япония сократила импорт СПГ из РФ на 34,4% по сравнению с тем же 2023 года. В 2024 году Япония также сократила импорт угля из РФ на 64,7%. В декабре этот показатель снизился на 28,7%.
В течение всего 2024 года Япония не закупала у РФ нефть, в отношении которой странами Группы семи введен потолок цен (за исключением поставок с «Сахалина-2», увязанных с импортом СПГ в рамках этого проекта).
Продовольствие
Япония в 2024 году сократила импорт зерновых из России на 55,2% по сравнению с 2023 годом. В декабре 2024 года Япония также сократила импорт зерновых из России на 96,6% по сравнению с тем же периодом позапрошлого года. В прошлом году Япония также сократила импорт овощей из России на 21,9%. При этом в декабре 2024 года этот показатель, напротив, вырос на 72,2%
Между тем импорт морепродуктов из России в Японию в минувшем году вырос на 4,1%. Отметились ростом (26,6%) и поставки фруктов из России в Японию, однако в количественном выражении поставки этого товара находились на крайне низком уровне.
Автомобили
Япония в 2024 году сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 6,3% по сравнению с 2023 годом. В декабре 2024 года Япония также сократила поставки легковых автомобилей в Россию на 10,4% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
При этом в прошлом году Япония также сократила экспорт запчастей и комплектующих для автомобилей в Россию на 6,8%. В декабре 2024 года этот показатель, напротив, вырос на 4,4%.
Стоит отметить, что в прошлом году на 30,7% выросли поставки в Россию мотоциклов, однако в количественном выражении такие поставки остаются незначительными — в прошлом году в РФ из Японии было поставлено всего 36 мотоциклов, следует из статистических данных.
Другие позиции
В 2024 году Япония сократила поставки из России медицинских изделий на 84,9%. Япония также сократила поставки в РФ собственных медицинских изделий — этот показатель за год снизился на 84,3%.
Япония, в свою очередь, сократила на 32,7% поставки в РФ генераторов, на 56,8% поставки компьютеров, при этом увеличив экспорт в Россию изделий из пластика на 12,7%.