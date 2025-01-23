Япония в 2024 году сократила импорт СПГ из РФ на 7,3%

Япония в 2024 году сократила импорт зерновых из России на 55,2% по сравнению с 2023 годом. В декабре 2024 года Япония также сократила импорт зерновых из России на 96,6% по сравнению с тем же периодом позапрошлого года. В прошлом году Япония также сократила импорт овощей из России на 21,9%. При этом в декабре 2024 года этот показатель, напротив, вырос на 72,2%