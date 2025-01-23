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Выдача ипотеки в России в 2024 году упала на 43%

Россияне по итогам прошлого года оформили 1,2 млн ипотечных кредитов на ₽4,9 трлн. Количество выданных ипотек снизилось на 43%, объем выдачи на 40%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Источник: РИА "Новости"

Средний размер ипотеки в 2024 году увеличился на 5%, до ₽4,3 млн, срок кредитования при этом за год вырос с 256 месяцев (21 год 4 месяца) до 269 месяцев (22 года 5 месяцев).

На жилье в новостройках было выдано 267,3 тыс. кредитов на сумму ₽1,4 трлн, что на 55% меньше, чем годом ранее. Количество выданных ипотек на покупку квартир в старых домах сократилось на 60%, объем на 64%. Всего на рынке вторичного жилья выдали 457,3 тыс. кредитов на ₽1,4 трлн.

Самые низкие объемы кредитования в 2024 году зафиксированы в декабре. Объем выдач ипотеки в конце года упал на 70% год к году, количество на 68%, до 60,7 тыс. кредитов на ₽260,2 млрд.

Средний размер ипотеки в декабре снизился на 5%, до ₽4,3 млн, срок кредитования стал короче на 11 месяцев, до 262 месяцев (21 год 10 месяцев). Кредиты на покупку жилья в новостройках составили 51% от общего количества и 68% от общего объема выданных ипотек, на покупку новых квартир было выделено 20,9 тыс. ссуд на ₽111,6 млрд.

Тем временем первый взнос по ипотеке в регионах РФ достиг почти 80%. Жителям российских мегаполисов нужно накопить от 53,7% до 77,4% от стоимости жилья, чтобы приобрести в ипотеку однокомнатную квартиру в новостройке. При невыполнении такого условия банки отказывают клиентам в оформлении ипотечного кредита.

Ранее Владимир Путин заявил, что семейная ипотека в РФ станет безлимитной. Аналитики МР разобрались, как это повлияет на сектор недвижимости.