Выдача ипотеки в России в 2024 году упала на 43%

Средний размер ипотеки в 2024 году увеличился на 5%, до ₽4,3 млн, срок кредитования при этом за год вырос с 256 месяцев (21 год 4 месяца) до 269 месяцев (22 года 5 месяцев).
На жилье в новостройках было выдано 267,3 тыс. кредитов на сумму ₽1,4 трлн, что на 55% меньше, чем годом ранее. Количество выданных ипотек на покупку квартир в старых домах сократилось на 60%, объем на 64%. Всего на рынке вторичного жилья выдали 457,3 тыс. кредитов на ₽1,4 трлн.
Самые низкие объемы кредитования в 2024 году зафиксированы в декабре. Объем выдач ипотеки в конце года упал на 70% год к году, количество на 68%, до 60,7 тыс. кредитов на ₽260,2 млрд.
Средний размер ипотеки в декабре снизился на 5%, до ₽4,3 млн, срок кредитования стал короче на 11 месяцев, до 262 месяцев (21 год 10 месяцев). Кредиты на покупку жилья в новостройках составили 51% от общего количества и 68% от общего объема выданных ипотек, на покупку новых квартир было выделено 20,9 тыс. ссуд на ₽111,6 млрд.
Тем временем первый взнос по ипотеке в регионах РФ достиг почти 80%. Жителям российских мегаполисов нужно накопить от 53,7% до 77,4% от стоимости жилья, чтобы приобрести в ипотеку однокомнатную квартиру в новостройке. При невыполнении такого условия банки отказывают клиентам в оформлении ипотечного кредита.
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