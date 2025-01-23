Выдача ипотеки в России в 2024 году упала на 43%

На жилье в новостройках было выдано 267,3 тыс. кредитов на сумму ₽1,4 трлн, что на 55% меньше, чем годом ранее. Количество выданных ипотек на покупку квартир в старых домах сократилось на 60%, объем на 64%. Всего на рынке вторичного жилья выдали 457,3 тыс. кредитов на ₽1,4 трлн.