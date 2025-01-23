В РФ «Борщевой набор» за 2024 год подорожал на 25−32%

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Стоимость продуктов для приготовления борща в России за прошедший год увеличилась на 25−32%, дешевле всего будет приготовить суп с курицей, а дороже всего — борщ с говядиной, соответствующие данные приводятся в мониторинге аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров).
«Стоимость набора для борща с говядиной увеличилась в декабре к предыдущему месяцу на 3,7% до 90,5 рубля, за год минимальная цена на него выросла на 28%. Борщ со свининой в декабре вырос в цене на 4%, до 78 рублей, а год к году подорожал на 25%. Борщ с курицей по итогам декабря подорожал на 8,8%, до 68 рублей, а за весь 2024 год цены на него выросли на 31,6%», — указывается в сообщении ассоциации.
АКОРТ отметила, что стоимость борщевого набора в крупных торговых сетях ниже средних цен по стране, по данным Росстата. Так, стандартный набор овощей в торговых сетях по итогам декабря был дешевле на 13,5%, набор с говядиной — на 53%, с курицей — на 17%, со свининой — на 30,5%.
В декабре «индекс борща», по данным аналитического центра ассоциации, замедлил темпы роста: стандартный овощной борщевой набор подорожал на 10,8%, до 45,8 рубля, по сравнению с ростом на 14,5% в ноябре.
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев указал, что средняя наценка в крупных торговых сетях на товары «первой цены» (категория самых доступных социально значимых товаров — прим. ТАСС) в декабре 2024 года снизилась до 4,8%, а по итогам года составила 5,7%, несмотря на давление повышенного роста издержек. По его словам, динамика цен на социально значимые продукты отражает усилия торговых сетей по сдерживанию продовольственной инфляции.
«Низкий урожай овощей и опережающий рост спроса на молочные продукты в наибольшей степени повлияли на общую динамику инфляции стоимости продуктов первой необходимости в минувшем году. Вместе с тем в 2024 году снижались цены на гречневую крупу, яйца, свинину, куриное мясо, яйца, баранину. Поддержание доступных цен на социально значимые товары остается приоритетной задачей федеральных торговых сетей», — сказал Караваев, слова которого приводятся в сообщении.