ТПП просит отложить реализацию норм законопроекта об усилении контроля за перевозками

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ просит отложить реализацию норм законопроекта об усилении контроля за перевозкой грузов, которые касаются закупок оборудования для экспедиторских организаций. Об этом сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.
Отмечается, что такие предложения внесены ТПП РФ ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности». Этот проект устанавливает новые требования для компаний, занимающихся организацией перевозок и транспортировкой грузов разными видами транспорта внутри страны.
«Возложение на экспедиторские организации дополнительных затрат, связанных с необходимостью закупать дорогостоящее оборудование из третьих стран, может привести к повышению тарифов перевозок, увеличению стоимости услуг для заказчиков и росту цен на товары для конечного потребителя. Данное нововведение также способно оказать негативное влияние на деятельность субъектов МСП, составляющих значительную долю экспедиторов, автоперевозчиков», — отметил Катырин.
К примеру, стоимость одной рамки интроскопа для грузовика составляет от 300 млн рублей, однако аналоги сейчас не представлены на рынке российскими производителями. При этом количество аппаратов для одного экспедитора в целях бесперебойного обеспечения потока грузов должно составлять не менее двух-трех таких сложных технических устройств.
Кроме того, экспедитору, помимо закупки оборудования, нужно будет еще найти подготовленное место, куда он должен будет его поставить, и куда будут доставляться грузы для проверки. Вероятнее всего, с учетом объемов внутрироссийских перевозок, экспедитору еще потребуется большой склад с персоналом, оборудованием, всей необходимой инфраструктурой (дорожные подъезды, территория парковки грузового транспорта), указал глава ТПП.
«Реализацию законопроекта в этой части целесообразно отложить, чтобы экспедиторы могли обзавестись необходимым оборудованием, а сервисные центры наладили его обслуживание. Кроме того, можно было бы рассмотреть вопрос о механизмах компенсации субъектам МСП закупок такого оборудования. Уверен, что при доработке законопроекта будет принято во внимание мнение всех сторон», — добавил Катырин.