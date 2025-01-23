ТПП просит отложить реализацию норм законопроекта об усилении контроля за перевозками

Кроме того, экспедитору, помимо закупки оборудования, нужно будет еще найти подготовленное место, куда он должен будет его поставить, и куда будут доставляться грузы для проверки. Вероятнее всего, с учетом объемов внутрироссийских перевозок, экспедитору еще потребуется большой склад с персоналом, оборудованием, всей необходимой инфраструктурой (дорожные подъезды, территория парковки грузового транспорта), указал глава ТПП.