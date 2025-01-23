Страны ШОС проводят онлайн-фестиваль по продвижению товаров

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Государства — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) при поддержке секретариата объединения и нескольких министерств КНР проводят масштабный онлайн-фестиваль по продвижению товаров. Об этом сообщило Торговое представительство РФ в Китае.
Как уточняется в его Telegram-канале, старт мероприятию, которое продлится до марта, был дан в Пекине 21 января. Фестиваль «Товары ШОС онлайн — лучшее из Шаньдуна» нацелен на расширение присутствия на китайском рынке продукции стран — участниц организации.
Это совместная инициатива восточной китайской провинции Шаньдун и демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай — ШОС». В церемонии открытия приняли участие официальные лица, представители деловых кругов и дипломаты.
Предполагается, что подобное событие стимулирует спрос на рынке КНР и откроет новые каналы для сбыта товаров стран ШОС. В ходе фестиваля запланированы распродажи на популярных платформах, онлайн-выставка в городе Циндао, «презентации эксклюзивных товаров, включая чай, шоколад и рис».
По словам заместителя генерального секретаря ШОС Сохаила Хана, это мероприятие станет «мостом» между производителями стран — участниц организации и китайскими потребителями. Как заявил представитель демонстрационной зоны ШОС Ли Ган, фестиваль использует уникальные возможности этой площадки для создания международной платформы в области электронной коммерции.
Потребителям, как отмечается, предложен широкий выбор товаров, доступных как в режиме онлайн, так и в очном формате в Циндао. Ожидается, что фестиваль стимулирует развитие электронной коммерции, будет способствовать расширению торгово-экономических связей между Китаем и государствами — членами ШОС.