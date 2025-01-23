Страны ШОС проводят онлайн-фестиваль по продвижению товаров

Потребителям, как отмечается, предложен широкий выбор товаров, доступных как в режиме онлайн, так и в очном формате в Циндао. Ожидается, что фестиваль стимулирует развитие электронной коммерции, будет способствовать расширению торгово-экономических связей между Китаем и государствами — членами ШОС.