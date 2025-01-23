Стало известно, на сколько выросла цена на отделочные материалы

В Санкт-Петербурге цены выросли на 11,1%, до 10,3 тысячи рублей за 1 кв. м, в Москве — на 14,8%, до 9,7 тысячи рублей за 1 кв. м. За 2023 год прирост в этих городах оценивали в 13,3 и 12,4% соответственно.