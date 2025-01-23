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Стало известно, кто из россиян получит 13-ю зарплату в феврале-марте

В феврале и марте россияне могут рассчитывать на получение 13-й зарплаты. Ряд компаний планирует продолжать такие выплаты, предоставляя их либо всем сотрудникам, либо отдельным специалистам. Об этом сообщил эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Николай Дмитриев в беседе с «Газетой.Ru».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Как отметил эксперт, законодательство не предусматривает обязательной выплаты премий работодателями — вопрос о поощрении сотрудников и размере премий остается на усмотрение руководства компании.

«Специального перечня должностей и профессий для 13-й зарплаты нет. Премия может полагаться всем без исключения или только отдельным сотрудникам с особыми достижениями в работе или трудовыми заслугами. Если эта стимулирующая выплата предусматривается для большинства работников, допустимо устанавливать разные величины премирования в зависимости от стажа, квалификации, личных достижений и других критериев», — напомнил Дмитриев.

В качестве подходов к расчету премий он предложил рассматривать различные критерии. Среди них — среднегодовая зарплата работника с расчетом премии, например, в размере 25% от этой суммы (примерно как три месячных зарплаты), оклад и его доля, которая может составлять 50%, 100%, 200% или любую другую величину. Также предлагалось использовать фиксированные суммы, привязанные к должности, категории или конкретным достижениям, а также устанавливать сроки выплат поощрений.

Эксперт уточнил, что так называемая 13-я зарплата подлежит налогообложению (налог на доходы физических лиц составляет не менее 13%) и облагается страховыми взносами.

Дмитриев добавил, что чаще всего к выплате премий склонны государственные и бюджетные организации, а также 13-я зарплата нередко предоставляется кадровым военным. Однако коммерческие компании тоже практикуют премирование своих сотрудников, подчеркнул он.

Согласно результатам опроса, проведенного SuperJob в декабре 2024 года, только 9% работодателей в России собирались выплатить 13-ю зарплату всем своим сотрудникам, еще 10% планировали сделать это выборочно. Тем временем опрос «Авито Работа» показал, что 83% россиян в 2024 году рассчитывали получить такую выплату, хотя на практике премию в виде 13-й зарплаты получает лишь 39% опрошенных.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».