Стало известно, кто из россиян получит 13-ю зарплату в феврале-марте

В качестве подходов к расчету премий он предложил рассматривать различные критерии. Среди них — среднегодовая зарплата работника с расчетом премии, например, в размере 25% от этой суммы (примерно как три месячных зарплаты), оклад и его доля, которая может составлять 50%, 100%, 200% или любую другую величину. Также предлагалось использовать фиксированные суммы, привязанные к должности, категории или конкретным достижениям, а также устанавливать сроки выплат поощрений.