Стало известно, кто из россиян получит 13-ю зарплату в феврале-марте

Как отметил эксперт, законодательство не предусматривает обязательной выплаты премий работодателями — вопрос о поощрении сотрудников и размере премий остается на усмотрение руководства компании.
«Специального перечня должностей и профессий для 13-й зарплаты нет. Премия может полагаться всем без исключения или только отдельным сотрудникам с особыми достижениями в работе или трудовыми заслугами. Если эта стимулирующая выплата предусматривается для большинства работников, допустимо устанавливать разные величины премирования в зависимости от стажа, квалификации, личных достижений и других критериев», — напомнил Дмитриев.
В качестве подходов к расчету премий он предложил рассматривать различные критерии. Среди них — среднегодовая зарплата работника с расчетом премии, например, в размере 25% от этой суммы (примерно как три месячных зарплаты), оклад и его доля, которая может составлять 50%, 100%, 200% или любую другую величину. Также предлагалось использовать фиксированные суммы, привязанные к должности, категории или конкретным достижениям, а также устанавливать сроки выплат поощрений.
Эксперт уточнил, что так называемая 13-я зарплата подлежит налогообложению (налог на доходы физических лиц составляет не менее 13%) и облагается страховыми взносами.
Дмитриев добавил, что чаще всего к выплате премий склонны государственные и бюджетные организации, а также 13-я зарплата нередко предоставляется кадровым военным. Однако коммерческие компании тоже практикуют премирование своих сотрудников, подчеркнул он.
Согласно результатам опроса, проведенного SuperJob в декабре 2024 года, только 9% работодателей в России собирались выплатить 13-ю зарплату всем своим сотрудникам, еще 10% планировали сделать это выборочно. Тем временем опрос «Авито Работа» показал, что 83% россиян в 2024 году рассчитывали получить такую выплату, хотя на практике премию в виде 13-й зарплаты получает лишь 39% опрошенных.
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