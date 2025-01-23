Эксперт раскрыл предпочтения россиян к площади при покупке жилья

«На рынке отчетливо выражена тенденция к сокращению общей площади квартиры, которое происходит без потери качества и комфортности жилья. Площадь однокомнатных квартир в среднем составляет 35−45 кв. м, двухкомнатных — 50−60 кв. м, трехкомнатных — 65−85 кв. м, а четырехкомнатные квартиры стартуют от 90 кв. м и больше», — сообщил Ким.
Специалист подчеркнул, что около 3% рынка занимают двухуровневые квартиры, менее 1% запросов составляют пентхаусы, которыми в основном интересуются состоятельные покупатели.
«Все более популярными среди потребителей становятся квартиры евроформата: благодаря функциональности их предпочитает половина покупателей. Причем это не только рациональная планировка, эффективное использование пространства и сочетание компактности, но и экономия бюджета», — считает Ким.
Около половины покупателей при выборе квартиры обращают внимание на наличие балкона или лоджии, которые способствуют увеличению полезного пространства жилья. Это особенно актуально для проектов в сегментах стандарт и комфорт-класса. Однако в последнее время заметен рост популярности кладовых помещений, которые рассматриваются многими как более удобный вариант для хранения личных вещей вместо балконов.
Кроме того, на рынке недвижимости наблюдается явная тенденция к уменьшению общей площади квартир, что, однако, не ведет к снижению их комфортности и качества. Средняя площадь однокомнатных квартир составляет 35−45 кв. м, двухкомнатных — 50−60 кв. м, трехкомнатных — 65−85 кв. м, а площади четырехкомнатных начинаются от 90 кв. м и более.
«Мы следим за трендами рынка и отслеживаем потребности наших покупателей. Еще на стадии проектирования наших жилых комплексов тщательно продумываются все нюансы квартирографии. В наших проектах каждый квадратный метр задействован с максимальной пользой. Для покупателей это означает возможность приобрести современные квартиры с эргономичными планировками и не переплачивать за лишние квадратные метры», — подвел итоги Максимов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».