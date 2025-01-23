Эксперт раскрыл предпочтения россиян к площади при покупке жилья

Кроме того, на рынке недвижимости наблюдается явная тенденция к уменьшению общей площади квартир, что, однако, не ведет к снижению их комфортности и качества. Средняя площадь однокомнатных квартир составляет 35−45 кв. м, двухкомнатных — 50−60 кв. м, трехкомнатных — 65−85 кв. м, а площади четырехкомнатных начинаются от 90 кв. м и более.