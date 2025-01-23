США собрались потеснить Россию на ключевом рынке

Для индийских компаний такое сотрудничество выгодно из-за дисконтов, которые предлагают поставщики из России, но проблемой остаются санкции, нарушать которые покупатели не горят желанием. Американская нефть по составу и качеству подходит для замены сырья из России, также найти аналоги можно в Канаде, Африке и на Ближнем Востоке.