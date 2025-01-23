СМИ выяснили, есть ли у Трампа финансовые рычаги против России

Как отмечает издание, Трамп в среду опубликовал в социальных сетях пост, в котором призвал РФ «остановить» украинский кризис, или «будет хуже».
«Если мы не заключим “сделку” в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие тарифы, налоги и санкции на все, что Россия продает США и другим странам», — сказано в публикации президента страны.
Однако, по данным Market Watch, объемы торговли между Россией и Штатами не такие большие. За 2024 год показатель примерно составил меньше, чем 3,5 млрд долларов, что является самым низким уровнем со времен Советского Союза.
Издание напомнило, что с 1991 года товарооборот России и США неуклонно рос. Америка закупала в основном энергоносители, удобрения и химикаты. Торговля значительно сокращалась в 2015 и 2016 годах, но затем вновь показала рост. Однако в 2022 году США и другие страны начали вводить масштабные антироссийские санкции.
Трамп, пишет издание, говоря о возможных «ужесточениях», может попытаться уговорить другие государства ограничить торговлю с Россией. Но Европа и так давно приняла санкции, а страны, такие как Китай, дали отпор попыткам США надавить на РФ, заключает Market Watch.
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