СМИ узнали о планах США и Индии на свободную торговлю

Издание напомнило, что Трамп подписал меморандум о торговой политике. Согласно этому документу, американское правительство определит страны, с которыми можно будет заключить соглашения, чтобы обеспечить доступ на экспортный рынок американским рабочим, фермерам, поставщикам и так далее.
«Это позитивный подход, поскольку США рассматривают возможность взаимодействия со странами для заключения секторальных и двусторонних соглашений о свободной торговле, где есть синергия», — прокомментировал газете один из источников.
BS добавила, что Министерство торговли Индии изучает документ и проводит консультации для формирования ответа. Как отметил один из чиновников, определенные элементы, упомянутые в меморандуме, окажут положительное влияние на Индию.
«Мы обеспокоены только тем, что Индия пострадает от негативного влияния. Мы постараемся выявить все, что может негативно отразиться на нашей стране», — подчеркнул он.
Как указал собеседник газеты, страна будет отслеживать развитие событий и действовать только при необходимости.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».