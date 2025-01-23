СМИ узнали о планах США и Индии на свободную торговлю

Издание напомнило, что Трамп подписал меморандум о торговой политике. Согласно этому документу, американское правительство определит страны, с которыми можно будет заключить соглашения, чтобы обеспечить доступ на экспортный рынок американским рабочим, фермерам, поставщикам и так далее.