Сийярто отметил готовность Венгрии поставлять газ в Словакию

Он отметил, что для обеспечения энергетической безопасности Словакии можно было бы поставлять туда определенные объемы газа, которые поступают в Венгрию из России по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям в Болгарии и Сербии. «Мы по-прежнему готовы в полном объеме использовать наши транзитные возможности, чтобы обеспечить энергоснабжение Словакии», — сказал глава венгерского МИД, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с израильским коллегой Гидеоном Сааром.