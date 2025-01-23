Сийярто отметил готовность Венгрии поставлять газ в Словакию

БУДАПЕШТ, 23 января. /ТАСС/. Венгрия в условиях прекращения транзита российского топлива через Украину готова поставлять газ в Словакию. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, назвавший решение Киева о запрете на прокачку газа из РФ неприемлемым.
Он отметил, что для обеспечения энергетической безопасности Словакии можно было бы поставлять туда определенные объемы газа, которые поступают в Венгрию из России по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям в Болгарии и Сербии. «Мы по-прежнему готовы в полном объеме использовать наши транзитные возможности, чтобы обеспечить энергоснабжение Словакии», — сказал глава венгерского МИД, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с израильским коллегой Гидеоном Сааром.