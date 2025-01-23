Саудовская Аравия пообещала Трампу инвестиции на 600 млрд долларов

В среду принц Саудовской Аравии поздравил американского президента по телефону.
В ходе разговора Мухаммед заявил, что его страна хочет использовать возможности для партнёрства и инвестиций, которые могут появиться в результате работы новой администрации США. Он отметил, что такие реформы могут привести к «беспрецедентному экономическому процветанию».
В сообщении агентства SPA не уточняется, о каких именно реформах идёт речь.
Оба лидера, у которых сложились доверительные отношения во время первого президентского срока Трампа, также обсудили сотрудничество между Саудовской Аравией и США в усилиях по установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом.
Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.
Ранее Дональд Трамп заявлял журналистам, что был бы рад снова посетить Саудовскую Аравию.