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Саудовская Аравия пообещала Трампу инвестиции на 600 млрд долларов

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в ходе телефонного разговора с вступившим на пост президента США Дональдом Трампом пообещал увеличить инвестиции и объём торговли с Соединёнными Штатами до 600 миллиардов долларов в течение следующих четырёх лет, пишет государственное информационное агентство SPA.

Источник: Reuters

В среду принц Саудовской Аравии поздравил американского президента по телефону.

В ходе разговора Мухаммед заявил, что его страна хочет использовать возможности для партнёрства и инвестиций, которые могут появиться в результате работы новой администрации США. Он отметил, что такие реформы могут привести к «беспрецедентному экономическому процветанию».

В сообщении агентства SPA не уточняется, о каких именно реформах идёт речь.

Оба лидера, у которых сложились доверительные отношения во время первого президентского срока Трампа, также обсудили сотрудничество между Саудовской Аравией и США в усилиях по установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом.

Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее Дональд Трамп заявлял журналистам, что был бы рад снова посетить Саудовскую Аравию.