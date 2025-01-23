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С бывших владельцев «Макфы» взыскали 19,7 млрд рублей по иску Генпрокуратуры

ЧЕЛЯБИНСК, 23 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с бывших владельцев «Макфы» свыше 19,7 млрд рублей дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных с 2002 по 2024 год. Об этом сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов.

Источник: РИА "Новости"

«Иск удовлетворили в полном объеме, взыскав солидарно с 14 ответчиков 19 740 206 191 рубль и 100% долей Мишкинского комбината в пользу РФ, солидарно со всех — государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей. Решение подлежит немедленному исполнению, но только по изъятию в пользу государства 100% долей Мишкинского комбината», — сказал собеседник агентства.

Трунов добавил, что принятое решение будут обжаловать.

Процесс проходил в закрытом режиме.

Изъятие «Макфы»

Центральный районный суд Челябинска 8 мая полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества компании «Макфа» и ряда физических и юридических лиц. Всего ответчиками по иску выступают более 30 юридических лиц и свыше 10 физических лиц, в том числе «Смак», «Новая пятилетка», «Первый хлебокомбинат», «Эм джи си интернэшнл Б. В.», «Арком», Мишкинский комбинат хлебопродуктов, «Родник», Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и другие. По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет около 46 млрд рублей.

Исковые требования Генпрокуратуры основывались на нарушении положений ст. 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и ст. 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) федерального закона «О противодействии коррупции».