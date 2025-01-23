Не Трампом единым. Аналитики объяснили резкое укрепление рубля

Рубль по итогам торгов 21 января подорожал на 1,9% к доллару или 1,9 рубля до 98,75 рублей, к евро — подорожал на 1,9% или на 2 рубля до 102,7 рубля, юаню — на 1,5% или 27 копеек до 13,6 рубля. Ранее аналитики ожидали доллар к концу 2025 года в диапазоне 105−110 рублей.
При этом Банк России вечером 21 января установил официальный курс доллара ниже отметки в 100 рублей — 99,9282 рубля за «американца». На четверг, 23 января, официальный курс опустился еще более чем на 1,5 рубля — до 98,2804 рубля за доллар.
Причины и переоценка
«Не думаю, что есть какая-то связь с указами и заявлениями Дональда Трампа. Меняться прогноз курса будет, но не раньше, чем через 1,5−2 недели, когда налоговый период закончится и будет понятна ситуация с валютной ликвидностью в России», — пояснил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
По оценке экономиста, сейчас явно наблюдается профицит: валюты в денежной массе стало больше и рубль крепнет.
«Тренд на укрепление рубля для нас был ожидаем. Активно растет сальдо торгового баланса, экспорт превышает импорт», — отметил он.
Кроме этого, приближается налоговый период, многим экспортерам нужно конвертировать валюту в рубли, чтобы платить налоги и ожидание этого влияет на курс. А кто-то уже начал платить налоги, соответственно, рублей в денежной массе становится меньше и рубль укрепляется, уточнил он.
«Мы пока не меняем своих прогнозов относительно курса рубля на текущий год», — сообщил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.
По оценке экономиста, укрепление никак не связано с фундаментальными факторами. За последние 2 года курс несколько раз резко менялся из-за спекуляций при введении очередных санкций и сейчас такая же ситуация.
Хотя есть среди аналитиков и те, кто все-таки связывает укрепление российской валюты с происходящим в Америке. По мнению аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елены Кожуховой, укрепление рубля 21 января во вторник спекулятивно и связано с реакцией на заявления Дональда Трампа и Владимира Путина о намерении провести переговоры по украинскому конфликту уже в ближайшее время.
«Российская валюта в ближайшие недели продолжит реагировать на поступающие геополитические новости, а неопределенность в отношении украинского конфликта остается высокой», — отметила аналитик.
Начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин также полагает, что рубль позитивно отреагировал на инаугурацию Дональда Трампа и его первые указы. В целом, по его мнению, для российских рынков может быть позитивно то, что Трамп не ввел таможенных пошлин на импорт в США в первый же день президентства, хотя рынок этого ждал. Президент также сохранил намерения урегулировать ситуацию в Украине в ближайшее время.
Тем не менее, это укрепление может быть связано и с другими факторами, полагает экономист. Например, с более активными продажами валюты экспортерами, на что указывают высокие объемы торгов. «Мы предполагаем, что текущий курс рубля фундаментально обоснован. При этом, если внешние условия как-либо изменятся, его справедливая оценка также может быть пересмотрена», — отметил он.
По мнению ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, рубль укрепляется, возвращаясь к своим адекватным значениям после резких всплесков волатильности в конце 2024-начале 2025 гг. Поддержку рублю оказывает дорогая нефть в сочетании с сезонно низким спросом на импорт в январе, а также приближающийся налоговый период, когда экспортеры в больших объемах продают валюту для проведения рублевых фискальных платежей.
Исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина предупредил, что сейчас волатильность рубля может достигать нескольких рублей в день. Случившееся подорожание отражает, по его мнению, скорее всего, лишь какие-то разовые изменения в лучшую сторону по прохождению внешнеторговых платежей. «А меры Трампа еще и не начали действовать. Их горизонт действия — месяц-два. Что будет в дальнейшем: большая завеса, которая связана и с ценой на углеводороды, и с перспективой наших внешнеторговых платежей», — пояснил он. Падение стоимости нефти и газа приведет к ослаблению рубля, упрощение платежей — приведет к его укреплению. «При нормальном прохождении платежей даже цена на нефть в 60 долларов не станет катастрофой», — отметил экономист.
Доллар по 90 рублей
«В ближайшую неделю рубль продолжит плавно укрепляться», — полагает Олег Абелев.
В конце ноября, когда рубль подешевел на 7% и курс евро составил 119 рублей, доллара —113 рублей, УК «Ингосстрах-Инвестиции» назвала свой прогноз на 2025 год. Если снизятся цены на основные продукты российского экспорта — нефть, газ, сталь — то можно ожидать дальнейшего ослабления рубля. Если же цены на сырье останутся на текущих значениях, фундаментальный курс на 2025 год год прогнозируется на уровне 110 рублей. «Мы надеялись на временное укрепление курса, чтобы набрать валютную позицию и сейчас приходит хорошая возможность купить валюту по курсу ниже 100 рублей», — уточнил Антон Прокудин.
По его мнению, в случае улучшения отношений с Западом позитив на рынке может временно привести к укреплению курса в район 90 рублей. «И это хорошая возможность для накопления валютной позиции, т. к. ослабление давления на нашу экономику приведет к восстановлению импорта, что заметно ослабит курс рубля», — подчеркнул он.
«Мы сохраняем свой прогноз по курсу рубля и считаем, что в среднем в этом квартале он может быть равен 102 рублям за доллар, — сообщил Никита Кулагин. — В целом, мы ожидаем, что в течение 2025 года рубль будет ослабляться и может достигнуть 111 рублей за доллар в среднем в 4 квартале этого года».
Он назвал одну из основных причин этой ситуации: «Из-за более мягких условий указа по обязательной продаже валютной выручки продажи крупнейших экспортеров могут оказаться ниже, чем в 2024 году. Импорт при этом, скорее, будет восстанавливаться».
«Первые указания Трампа могут приводить к повышению волатильности рубля. Пока они маловероятно изменят фундаментальные факторы, однако у администрации США в проработке находится большое число мер, которые могут повлиять в будущем», — предупредил Никита Кулагин.
«Мы полагаем, что фактор укрепления не будет носить длительный характер, в случае если не последует действительных продвижений в выстраивании диалога между Россией и США», — отметила Наталия Пырьева.
Например, хотя бы частичное снятие санкций может привести к нормализации импортных закупок России, то есть на отечественный рынок вернутся зарубежные производители, увеличится конкуренция, снизятся издержки на закупки и проведение трансграничных платежей. Это приведет к сжатию объема импорта и уменьшит проблему с дефицитом валютной ликвидности на рынке.
С другой стороны, Трамп выступает за развитие внутреннего энергетического сектора, настроен на рост добычи в США, что может оказать давление на рынок нефти — повысить объем предложения при умеренно слабом спросе и спровоцировать снижение цен. Дополнительное давление на рынок нефти может также оказать сильный доллар.
«Соответственно, снижение цен на нефть негативно скажется на российском экспорте и может привести к ослаблению рубля», — уточнила она.
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