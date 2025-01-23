Не Трампом единым. Аналитики объяснили резкое укрепление рубля

Исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина предупредил, что сейчас волатильность рубля может достигать нескольких рублей в день. Случившееся подорожание отражает, по его мнению, скорее всего, лишь какие-то разовые изменения в лучшую сторону по прохождению внешнеторговых платежей. «А меры Трампа еще и не начали действовать. Их горизонт действия — месяц-два. Что будет в дальнейшем: большая завеса, которая связана и с ценой на углеводороды, и с перспективой наших внешнеторговых платежей», — пояснил он. Падение стоимости нефти и газа приведет к ослаблению рубля, упрощение платежей — приведет к его укреплению. «При нормальном прохождении платежей даже цена на нефть в 60 долларов не станет катастрофой», — отметил экономист.