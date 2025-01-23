Российский рынок процессной аналитики достиг 900 млн рублей в 2024 году

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский рынок процессной аналитики (Process Mining) достиг 900 млн рублей в 2024 году. Инструмент планируют внедрить уже 45% российских компаний, что на 3% больше показателя 2023 года, сообщила пресс-служба «Сбера» по итогам первой части конференции Sber Process Mining.
«Объем российского рынка Process Mining (PM) в 2024 году составил порядка 900 млн рублей. По оценкам экспертов “Сбера” и компании “Технологии доверия” (ранее — PwC в России), на горизонте до 2028 года рынок PM будет ежегодно расти со среднегодовым темпом 69%», — говорится в сообщении.
Старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов рассказал, что в настоящее время основную часть рынка PM занимает крупнейший бизнес. «Но процессную аналитику все чаще применяют крупные и средние компании, а также государственный сектор — это обусловлено усложнением процессов, повышением уровня цифровизации и растущей доступностью PM-решений. Российские решения уже сейчас позволяют сократить длительность бизнес-процессов вплоть до 50% и вдвое снизить трудозатраты», — пояснил Скворцов.
Как показало совместное исследование «Сбера» и «Технологий доверия», в настоящее время 45% российских компаний планируют использовать РМ — это на 3% больше, чем год назад. Больше всего практики хотят внедрить финансовые компании, металлургические и горнодобывающие предприятия, а также ретейл. Ранее сообщалось, что российский рынок процессной аналитики вырастет в 19 раз, до 7,3 миллиарда рублей, в течение ближайших пяти лет.
Ключевыми предпосылками к внедрению РМ аналитики называют удлинение процессов, их высокую вариативность, большое количество нерегулярных этапов, зачастую наличие возвратных циклов и разрозненность бизнес-систем. «Мы ожидаем существенного расширения областей применения данной технологии. Это связано как с активной цифровизацией большинства процессов не только крупнейших, но и средних и небольших компаний, так и усложнением процессов», — рассказала партнер технологической практики компании «Технологии доверия» Анастасия Кабаева.
Process Mining — это инструмент анализа бизнес-процессов на основе их цифровых следов в информационных системах, который помогает оптимизировать процессы через глубокую аналитику и формировать рекомендации на базе технологий машинного обучения и визуализации данных.