Российский рынок процессной аналитики достиг 900 млн рублей в 2024 году

Как показало совместное исследование «Сбера» и «Технологий доверия», в настоящее время 45% российских компаний планируют использовать РМ — это на 3% больше, чем год назад. Больше всего практики хотят внедрить финансовые компании, металлургические и горнодобывающие предприятия, а также ретейл. Ранее сообщалось, что российский рынок процессной аналитики вырастет в 19 раз, до 7,3 миллиарда рублей, в течение ближайших пяти лет.