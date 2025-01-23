Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 1,01%, до 2 942,62 пункта, индекса РТС — также на 1,01%, до 943,21 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
К 10:05 мск индекс Мосбиржи снижался до 2 932,16 пункта (-1,36%), индекс РТС находился на уровне 939,86 пункта (-1,36%).
Курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 5,35 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 13,595 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.
К 10:05 мск юань замедлил рост и находился на отметке 13,58 рубля (+3,85 копейки).