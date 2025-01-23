Стало известно, кто может рассчитывать на повышение пенсии

Бессараб отметила, что сейчас разница между пенсиями россиян с большим трудовым стажем и социальной пенсией, которую получают те, кто не набрал необходимый стаж и пенсионные баллы, невелика. Поэтому, по ее словам, возможны шаги по поддержке граждан, относящихся к первой категории.
«Следующим этапом будут еще постепенные шаги в гуманизации именно пенсионного законодательства. Это могут быть шаги в том числе по поддержке тех людей, которые проработали длительный период времени. Имеют большой трудовой стаж, в период работы отчисляли страховые взносы. Поддержка таких людей. Но пока говорить об этом преждевременно, потому что эти вопросы просто рассматриваются. Сразу так мы вопрос не решим», — подчеркнула эксперт.
С 1 января 2025 года пенсии россиян увеличатся на 7,3%, что поднимет средний размер выплат до 24 тысяч рублей. В феврале планируется индексация пенсий в соответствии с годовой инфляцией на уровне 9,5%, а также дополнительная корректировка за январь.
В настоящее время для назначения пенсии необходимо наличие 14 лет официального трудового стажа и минимум 25,8 пенсионных балла. Однако эти требования будут повышаться: к 2030 году потребуется 15 лет стажа и 30 баллов. Граждане, у которых недостаточно стажа и баллов, смогут выйти на пенсию на пять лет позже. Им будет начислена социальная пенсия, которая в 2025 году с учетом индексации окажется примерно на 8 тысяч рублей ниже средней пенсии.
В 2025 и 2027 годах выход на пенсию по возрасту для россиян не предусмотрен. В 2026 году пенсионный возраст достигнут россиянки в 59 лет и мужчины в 64 года. С 2028 года эти показатели станут равны 60 и 65 годам соответственно. Страховые пенсии в 2026 году смогут получить женщины в возрасте 64 лет и мужчины в возрасте 69 лет, а с 2028 года — женщины с 65 лет и мужчины с 70 лет.
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