Стало известно, кто может рассчитывать на повышение пенсии

В 2025 и 2027 годах выход на пенсию по возрасту для россиян не предусмотрен. В 2026 году пенсионный возраст достигнут россиянки в 59 лет и мужчины в 64 года. С 2028 года эти показатели станут равны 60 и 65 годам соответственно. Страховые пенсии в 2026 году смогут получить женщины в возрасте 64 лет и мужчины в возрасте 69 лет, а с 2028 года — женщины с 65 лет и мужчины с 70 лет.