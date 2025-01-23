Россияне оценили затраты на открытие своего дела

Стоимость открытия бизнеса в России во многом зависит от сферы, в наиболее популярных из них в начало своего дела потребуется вложить не менее 1 млн руб. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом для поиска вакансий SuperJob (есть у РБК).