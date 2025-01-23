Россиянам раскрыли, как председатели ТСЖ могут обманывать собственников

Как напомнил Бондарь, в платежных квитанциях могут появиться дополнительные строки с оплатой за услуги, которые уже входят в состав общедомовых расходов, или начисляется плата за работы, которые фактически не проводили. Чтобы провести проверку, можно задействовать ревизора ТСЖ, но стоит помнить, что он может действовать в связке с председателем. В подобных случаях Бондарь рекомендовал провести общее собрание собственников, чтобы прояснить ситуацию.