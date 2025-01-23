Россиянам раскрыли, как председатели ТСЖ могут обманывать собственников

Эксперт уточнил, что владельцы жилья имеют право запрашивать сметы доходов и расходов, а также бухгалтерскую отчетность. Одними из самых распространенных схем обмана, по его словам, остаются завышение тарифов на ЖКУ и услуги по эксплуатации.
«Тщательно изучите финансовую документацию ТСЖ. Собственники вправе запросить бухгалтерскую отчетность, сметы доходов и расходов, а также протоколы собраний и заключения ревизионной комиссии. Отсутствие доступа к этим документам, отказ в их предоставлении или чрезмерно сложная структура, затрудняющая понимание финансовых потоков, могут быть первым сигналом о возможных нарушениях», — отметил эксперт.
Как напомнил Бондарь, в платежных квитанциях могут появиться дополнительные строки с оплатой за услуги, которые уже входят в состав общедомовых расходов, или начисляется плата за работы, которые фактически не проводили. Чтобы провести проверку, можно задействовать ревизора ТСЖ, но стоит помнить, что он может действовать в связке с председателем. В подобных случаях Бондарь рекомендовал провести общее собрание собственников, чтобы прояснить ситуацию.
Эксперт назвал еще одну распространенную схему, когда общее имущество дома используют для получения выгоды без ведома собственников.
«Председатель может сдавать подвальные помещения, чердаки или другие общие площади в аренду, присваивая полученные доходы. Для выявления таких действий важно фиксировать любые случаи сдачи имущества и требовать отчётов об использовании этих средств», — подчеркнул собеседник.
Он уточнил, что еще одно направление, где могут возникнуть злоупотребления — это капремонт дома. Собранные средства в этом случае не тратят на работы по ремонту. По словам общественного деятеля, в подобных случаях владельцы жилья вправе требовать для изучения отчеты расходах и могут инициировать проверку от жилищной инспекции.
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