Россиян предупредили о подорожании смартфонов и ноутбуков

«Учитывая рост цен на компоненты (прежде всего на микросхемы и дисплеи) и возможные изменения в логистике, в 2025 году можно ожидать подорожания смартфонов примерно на 5−10%. Также на ситуации могут негативно сказаться нехватка квалифицированной рабочей силы в производственных процессах и скачки валютных курсов, ведь многие комплектующие импортируются. Но у некоторых производителей, особенно в сегменте недорогих моделей, возможен спад цен в 2−5% из-за возрастающей конкуренции», — отметила экономист.