Работающие с российской нефтью китайские НПЗ приготовились закрыться

Небольшие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае, так называемые «самовары», которые зависели от дешевых ресурсов из России, ранее не боявшиеся санкций при их покупке, теперь начали сокращать объемы производства, а некоторые даже готовятся к закрытию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные неназванных участников рынка.