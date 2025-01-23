Путин соберет набсовет АСИ, на котором обсудят стратегию развития до 2030 года

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет по видеосвязи заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Основной темой встречи станет стратегия развития организации до 2030 года.
Поручение разработать обновленную стратегию работы АСИ президент дал на предыдущем заседании наблюдательного совета, которое прошло в мае 2024 года. На этой встрече Путин также призвал профильные ведомства синхронизировать усилия, чтобы предложенные АСИ инициативы стали частью национальных проектов России.
Путин возглавляет наблюдательный совет АСИ и традиционно участвует в мероприятиях агентства. Наблюдательный совет — высший коллегиальный орган управления. Он определяет стратегию развития и приоритеты деятельности агентства, а также обсуждает новые проекты и инициативы. Кроме того, на заседаниях традиционно подводят итоги работы организации за предшествующий период.
Идею создания АСИ в мае 2011 года выдвинул лично Путин, когда занимал должность премьер-министра. Спустя два месяца правительство своим распоряжением учредило агентство, а также его устав и наблюдательный совет.
Сейчас, как отмечал глава государства, миссия организации заключается «в поддержке перспективных общественных, деловых, научно-технологических инициатив, в содействии гармоничному развитию регионов». По оценке президента, созданный АСИ механизм поиска, отбора и поддержки проектов «является все более востребованным, актуальным».
Проекты, которые поддерживает АСИ, направлены на повышение качества жизни, образования и подготовки кадров, региональное и городское развитие, разработку новых технологий и помощь бизнесу. Для этого агентство создает различные платформы, каждая из которых ориентирована на проекты в конкретных сферах.