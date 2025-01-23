Путин соберет набсовет АСИ, на котором обсудят стратегию развития до 2030 года

Проекты, которые поддерживает АСИ, направлены на повышение качества жизни, образования и подготовки кадров, региональное и городское развитие, разработку новых технологий и помощь бизнесу. Для этого агентство создает различные платформы, каждая из которых ориентирована на проекты в конкретных сферах.