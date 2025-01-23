Путин поставил перед АСИ задачу выхода российских брендов на мировой рынок

«Нужно сформировать такую среду, такие механизмы поддержки, чтобы в России создавались и наращивали обороты тысячи новых компаний, в том числе из отдаленных, труднодоступных населенных пунктов, чтобы российские бренды уверенно выходили на зарубежные рынки», — сказал Путин, открывая заседание набсовета АСИ.