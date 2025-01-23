Пожары уничтожили общественную инфраструктуру Лос-Анджелеса на $350 млн

Как пишет издание, речь идет о предварительных оценках, при этом цифры, как ожидается, будут расти. Подавляющая часть ущерба, нанесенного городской инфраструктуре Лос-Анджелеса, была связана с пожаром «Палисейдс», который уничтожил более 6,6 тыс. строений и повредил 890 других. Помимо поврежденной инфраструктуры, город оценивает расходы на ликвидацию последствий пожаров в $24 млн, отмечает газета.