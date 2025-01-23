Пенсионерам рассказали о новой схеме мошенников из-за доиндексации

По его словам, мошенники начнут звонить россиянам с просьбой подать заявление о перерасчете выплат, чтобы потом обманным путем получить данные банковских карт пенсионеров и доступ к их аккаунту на «Госуслугах».
Кроме того, мошенники могут начать убеждать пенсионеров переводить деньги на якобы специальный счет для индексации.
Экономист предупредил, что никаких дополнительных заявлений для получения новых выплат не нужно, все будет зачисляться автоматически.
«Если кто-то будет звонить или писать, что нужно подать заявление, можно быть уверенным на 100%, что это мошенники. Верить этому не нужно, заявления для дополнительной индексации не требуются! Мошенники обязательно воспользуются данным инфоповодом в своих преступных целях. Всем, у кого есть родственники-пенсионеры, также важно предупредить их о возможной мошеннической схеме», — подчеркнул Игорь Балынин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».