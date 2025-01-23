Пенсионерам рассказали о новой схеме мошенников из-за доиндексации

«Если кто-то будет звонить или писать, что нужно подать заявление, можно быть уверенным на 100%, что это мошенники. Верить этому не нужно, заявления для дополнительной индексации не требуются! Мошенники обязательно воспользуются данным инфоповодом в своих преступных целях. Всем, у кого есть родственники-пенсионеры, также важно предупредить их о возможной мошеннической схеме», — подчеркнул Игорь Балынин.