Банк России повысил официальный курс доллара на 24 января

Так, курс доллара подняли с 98,2804 рубля на 23 января до 99,0978 рубля.
Курс евро регулятор немного поднял: с 103,2419 рубля до 103,6612 рубля.
Официальный курс юаня российский регулятор также незначительно повысил, всего на три копейки: с 13,5443 рубля до 13,5786 рубля.
Напомним, что Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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