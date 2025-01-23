Не верю! Почему личная инфляция отличается от официальной

В России инфляцию измеряют так же, как и в большинстве стран мира. Росстат рассчитывает ее ежемесячно на основании стоимости так называемой потребительской корзины — набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг. Эта корзина состоит из около 570 позиций.
Росстат учитывает суммарные расходы жителей страны и включает в корзину самые востребованные товары и услуги. Больший вес имеет то, на что больше траты. Некоторые из этих товаров люди покупают часто: хлеб, овощи, мясо, бензин. А другие — например, автомобиль — приобретают редко, но зато эти расходы очень большие по сравнению с тратами на хлеб, овощи и мясо. Поэтому при расчете потребительской корзины автомобиль занимает в ней бОльшую долю, чем хлеб.
Так почему людям кажется, что официальная инфляция занижена? Потребительская корзина отражает среднее потребление всех жителей страны. При этом, как и любой усредненный показатель, она существенно отличается от личного потребления конкретного человека.
Например, у человека двое маленьких детей, а на завтрак он любит пить кофе. Этот человек будет обращать внимание на изменение цен детских товаров и кофе. А множество людей их вообще не замечают, потому что их дети уже выросли и кофе они не любят.
Получается, что у каждого — личная потребительская корзина и личная инфляция. Личная инфляция действительно может быть выше официальной (а у кого-то ниже). Но главные причины расхождения между ощущаемой и официальной инфляцией не в этих индивидуальных особенностях потребления, а в психологии восприятия инфляции.
Первая причина: мы лучше запоминаем примеры подорожания товаров, чем те случаи, когда они дешевеют. И соответственно завышаем нашу субъективную оценку инфляции.
Вторая причина: люди часто судят об общей инфляции на основании изменения цен нескольких товаров и услуг, которые они чаще всего покупают (например, продукты, лекарства, плата за ЖКХ). Но на общий уровень цен также влияют и цены того, что мы приобретаем не так часто — товары длительного пользования (одежда, обувь, мебель, товары для ремонта дома или дачи, электроника), а также услуг, которые потребляются нерегулярно (транспорт или туризм).
И третья причина: люди обычно сравнивают цены не за год, а за более короткий или более длинный период — смотря как часто они покупают товар.
Вот поэтому личная и официальная инфляция — это не одно и тоже.
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