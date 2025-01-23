Не верю! Почему личная инфляция отличается от официальной

Вторая причина: люди часто судят об общей инфляции на основании изменения цен нескольких товаров и услуг, которые они чаще всего покупают (например, продукты, лекарства, плата за ЖКХ). Но на общий уровень цен также влияют и цены того, что мы приобретаем не так часто — товары длительного пользования (одежда, обувь, мебель, товары для ремонта дома или дачи, электроника), а также услуг, которые потребляются нерегулярно (транспорт или туризм).