Нарышкин назвал Севморпуть одной из самых перспективных транспортных артерий

По его словам, само наличие такой уникальной транспортной артерии является «естественным конкурентным преимуществом» России. «Оглядываясь в прошлое, можно с уверенностью говорить о том, что стратегическое решение развивать Севморпуть в полной мере себя оправдало. Россия утвердилась в качестве великой арктической державы, а морской маршрут от Сахалина до Калининграда становится одной из самых перспективных транспортных артерий в мире», — сказал он на круглом столе, посвященном истории освоения Северного морского пути.