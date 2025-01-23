Нарышкин назвал Севморпуть одной из самых перспективных транспортных артерий

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Северный морской путь — одна из самых перспективных транспортных артерий в мире, стратегическое решение развивать его в полной мере себя оправдало. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
По его словам, само наличие такой уникальной транспортной артерии является «естественным конкурентным преимуществом» России. «Оглядываясь в прошлое, можно с уверенностью говорить о том, что стратегическое решение развивать Севморпуть в полной мере себя оправдало. Россия утвердилась в качестве великой арктической державы, а морской маршрут от Сахалина до Калининграда становится одной из самых перспективных транспортных артерий в мире», — сказал он на круглом столе, посвященном истории освоения Северного морского пути.