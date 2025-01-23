ММК в 2024 году сократил выпуск стали и чугуна

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Группа ММК в 2024 году снизила производство стали на 13,8% по сравнению с 2023 годом, до 11,2 млн тонн. Выплавка чугуна также сократилась на 4,5%, до 9,5 млн тонн, сообщила компания.
В ММК отметили, что основные причины снижения выплавки стали — сокращение потребности в стали в начале года в связи с ремонтами в прокатном переделе, более объемная ремонтная программа в доменном переделе, замедление деловой активности во втором полугодии 2024 года.
В то же время продажи металлопродукции за отчетный период составили 10,62 млн тонн, снизившись на 9,8% к уровню 2023 года из-за проведения капитальных ремонтов прокатного оборудования в начале года и замедления деловой активности во втором полугодии 2024 года. Производство угольного концентрата сократилось в 2024 году на 25,7%, до 2,59 млн тонн вследствие снижения добычи на фоне уменьшения потребности ММК в угольном концентрате и сложных горно-геологических условий.