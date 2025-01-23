Кремль ответил на данные о недовольстве Путина экономикой России

Кремль не может прокомментировать материал Reuters, согласно которому президент Владимир Путин считает достигнутыми основные цели России в конфликте с Украиной. Об этом сообщил журналистам его представитель Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Не могу прокомментировать, не знаю, что это за источники», — ответил он.
Прошлым летом Путин предлагал Украине перейти к прекращению огня и возобновлению переговоров при условии вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, официального признание Киевом российского суверенитета над этими регионами и Крымом, снятия международных санкций, демилитаризации и «денацификации» Украины, а также ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса.
Киев назвал эти условия ультимативными и отказался. Власти Украины настаивают на частичном вступлении в НАТО, получении гарантий безопасности и отсутствии официального признания утраты территорий.
В статье Reuters говорилось также о недовольстве Путина состоянием экономики России. На это Песков ответил, что Россия «сохраняет достаточно высокие темпы развития, несмотря на наличие определенных проблемных факторов», поэтому Россия не является исключением.
«Но главное, что запас прочности нашей экономики позволяет не только удовлетворять все военные требования по нарастающей, не только полный уровень социального обеспечения государства, а вы знаете, что мы по Конституции социальное государство, но и также с учетом инфляции производить необходимую своевременную индексацию целого ряда параметров. Поэтому оценивается ситуация как стабильная, запас прочности имеется, проблемы тоже имеются. Но проблемы, к сожалению, сейчас являются спутниками практически всех государств мира», — сказал Песков.
В конце февраля 2022 года, после начала военной операции России на Украине, ключевая ставка Центробанка достигла на тот момент исторического максимума в 20%. После череды снижений, в 2024-м она вновь обновила рекорд, поднявшись до 21% на фоне ускоряющейся инфляции, перегрева экономики, высоких бюджетных расходов, рекордно низкой безработицы и быстрого роста кредитования.
Потребительские цены за 2024 год выросли на 9,52% вопреки прогнозам ЦБ насчет 8−8,5%. Регулятор объяснил, что ускорение инфляции вызвано недооценкой динамики спроса в экономике, вызванного высокой кредитной активностью, а также с ослаблением рубля после ноябрьских санкций США на российские банки.
Путин назвал результаты 2024 года достаточно успешным для российской экономики. На прямой линии он охарактеризовал ситуацию как «в целом стабильную и надежную. “Здесь есть некоторые проблемы, повторяю, с этой инфляцией, такой разогрев экономики у нас, и Правительство, и Центральный банк ставят уже задачу несколько приземлить эти темпы, и на следующий год, я думаю, по разным оценкам, должны у нас быть там где-то 2−2,5 процента. Такая мягкая посадка, для того чтобы сохранить макроэкономические показатели”, — добавил Путин.
«[Путин] должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы. Взгляните на их экономику, на их инфляцию», — сказал в январе президент США Дональд Трамп. Он потребовал от России согласиться на сделку по Украине и пригрозил высокими тарифами и санкциями против российского экспорта.
«Мы, как я уже сказал, готовы сейчас получить какие-то конкретные предложения, которые могут затем сформировать основу для разговора наших лидеров, и в ходе этих контактов мы изложим свои позиции в отношении возможных соображений и предложений США, которые будут делаться в деловом режиме», — сообщал Дмитрий Песков.