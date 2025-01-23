Кремль ответил на данные о недовольстве Путина экономикой России

Путин назвал результаты 2024 года достаточно успешным для российской экономики. На прямой линии он охарактеризовал ситуацию как «в целом стабильную и надежную. “Здесь есть некоторые проблемы, повторяю, с этой инфляцией, такой разогрев экономики у нас, и Правительство, и Центральный банк ставят уже задачу несколько приземлить эти темпы, и на следующий год, я думаю, по разным оценкам, должны у нас быть там где-то 2−2,5 процента. Такая мягкая посадка, для того чтобы сохранить макроэкономические показатели”, — добавил Путин.