Каким будет курс рубля 24 января 2025: прогноз эксперта

Опубликованные накануне данные Росстата указали на преодоление инфляцией уровня 10% в годовом выражении. Геополитические сигналы неоднозначны, и позитивных пока не так уж много. Вместе с тем рубль приостановил укрепление.
Внешний фон был в целом нейтральным. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю незначительно превысило прогноз аналитиков. Во Всемирной торговой организации (ВТО) заявили об угрозе серьезных потерь глобального экономического роста, в случае если в мире разгорится тарифная война.
В конце недели будут опубликованы предварительные оценки январских индексов деловой активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США. Акции Х5 с завтрашнего дня будут доступны на торгах вечерней сессии Мосбиржи.
В условиях геополитической неопределенности и приближения выходных инвесторы могут проявлять слабую активность, вероятно боковое движение. Прогноз по индексу Мосбиржи на 24 января — 2875−2975 п.
Рубль перестал укрепляться, инвалюты частично отыгрались. Юань на Мосбирже поднялся ближе к 13,6, официальный курс доллар на завтра повышен ЦБ до 99,09. Вероятно, основные продажи валюты компаний в рамках подготовки к налоговому периоду уже состоялись. Индекс доллара между тем снова двинулся вверх, а цены на нефть консолидировались под $80 по Brent. Негативом для рубля выступает перспектива сокращения объемов поступающей в страну валюты из-за санкционного давления на нефтяной экспорт из РФ. Жесткая ДКП, продажи валюты в рамках бюджетного правила и меры валютного контроля — на стороне рубля. Краткосрочно ждем юань на уровне 13,5−13,8, доллар 98−101 ₽
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».