Каким будет курс рубля 24 января 2025: прогноз эксперта

Рубль перестал укрепляться, инвалюты частично отыгрались. Юань на Мосбирже поднялся ближе к 13,6, официальный курс доллар на завтра повышен ЦБ до 99,09. Вероятно, основные продажи валюты компаний в рамках подготовки к налоговому периоду уже состоялись. Индекс доллара между тем снова двинулся вверх, а цены на нефть консолидировались под $80 по Brent. Негативом для рубля выступает перспектива сокращения объемов поступающей в страну валюты из-за санкционного давления на нефтяной экспорт из РФ. Жесткая ДКП, продажи валюты в рамках бюджетного правила и меры валютного контроля — на стороне рубля. Краткосрочно ждем юань на уровне 13,5−13,8, доллар 98−101 ₽